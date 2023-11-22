Otomobil Sporlarında Bu Hafta Sonu

Kocaeli'de yer alan TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası son yarışı, Düzce'de 2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı olan Baja Prusias ve İstanbul'da da 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası son yarışı olan Mercedes-Benz 100.Yıl Cumhuriyet Rallisi otomobil severlere renkli bir hafta sonu yaşatacak.

Kartingte Perde Körfez’de Kapanıyor

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası son yarışı, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSKK) tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenleniyor.

Micro, Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerde 62 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, 25 Kasım Cumartesi günü antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından tüm kategorilerde ilk yarışlar koşulacak. 26 Kasım Pazar günü ise 10.45’den itibaren tüm kategorilerde ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon saat 17.20’deki ödül töreni ile son bulacak.

Baja Sezonu Düzce’de Devam Ediyor

2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı olan Baja Prusias, 24-26 Kasım tarihlerinde Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından gerçekleştirilecek. 2023 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı olan organizasyon, 24 Kasım Cuma günü saat 15.00’de Düzce Valiliği önünde düzenlenecek olan seremonik start ile başlayacak.

ICRYPEX, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışın ilk günü 25 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 22 arazi aracı, 70.65 km. uzunluğundaki Akçakoca Bey etabını iki kez geçecekler. İkinci gün 26 Kasım Pazar sabahı 09.40’da başlayacak ve 60.75 km. uzunluğundaki Konuralp Bey etabının iki kez geçilmesinin ardından 15.20’de son bulacak.

Toplam 392,30 km. uzunluğundaki yarışın ödül töreni 18.00’de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.

100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul’da

2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası son yarışı olan Mercedes-Benz 100.Yıl Cumhuriyet Rallisi, Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX katkılarıyla 24-26 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

24 Kasım Cuma sabahı, İstanbul Boğazı’nda bir kez daha Çırağan Palace Kempinski’de Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacak olan ekipler, 2023 yılının son startıyla birlikte yola çıkarak iki gün boyunca nefis sonbahar görüntülerini barındıran yollarda mücadele edecekler. Organizasyonun ikinci günü ise 25 Kasım Cumartesi sabahı The Sign Şile Hotel & Spa’dan başlayarak, İş Bankası Kuleleri ‘nde sona erecek.

26 Kasım 2023 Pazar akşamı Cumhuriyet Bayramı Balosu ile sona erecek Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi’yle 2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası genel klasman ve kategori birincileri de belirlenmiş olacak.