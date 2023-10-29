Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu Devam Ediyor

Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı 100. Yıl Rallisi ve 2023 Türkiye Baja Şampiyonası 2. ayağı Baja Bolu, yarış tutkunlarına unutulmaz bir hafta sonu yaşatıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonların ilk günü geride kalırken, ralli ve offroad mücadelesi birçok sporsever tarafından heyecanla takip edildi.

ICRYPEX, Spor Toto, Gazelle Resort & SPA, Remed Assistance, Red Bull, Yatırım Finansman, Fora Araç Takip, Power App, Autoclub, IBS, Maceraist, Moon Sports, Karsu Petrol, Rayess, Pars Store, Esanadolu, Web Adası katkılarıyla gerçekleşen organizasyonlar 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'dan itibaren Bolu Valiliği önünde sona erecek.

100.Yıl Rallisi'nin ilk günü Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ekibinin liderliği ile sonuçlandı. GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin ikinci sırada yer aldığı ilk günü, FIAT Motorsporları takımından Yİğit Timur-Kaan Özşenler üçüncü olarak tamamladı.

Baja Bolu'da ise ilk gün sonunda İsrafil Akyüz-Mert Tepe ekibi ilk sırada yer alırken, Yağız Birinci-Uğur Tepe ikinci ve Abdullah Turgut-Arda Şenay da üçüncü olarak günü tamamladılar.