Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu

27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonlar öncesinde yarış merkezi Gazelle Resort & SPA'da 100. yıl anısına bir araya gelen ralli ve baja sporcuları, araçları ile çok özel bir fotoğrafa imza attılar. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar 27 Ekim Cuma günü saat 17.30’da Bolu Valiliği önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak.

HAFTA SONU ÇİFTE YARIŞ HEYECANI

100.Yıl Rallisi'nde 28 Ekim Cumartesi günü 5 etabın geçilmesi ile ilk gün sona ererken, ekipler 29 Ekim Pazar günü de 4 etapta mücadele edecekler. Baja Bolu'da ise 28 Ekim Cumartesi sabahı 07.45’te başlayacak ve ilk gün Cumhuriyet etabı iki kez geçilecek. Pazar saat 12.30’da başlayacak ikinci gün ise 100.Yıl etabı ile sona erecek.

Servis alanı olarak Karaçayır Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Otoparkı’nın kullanılacağı organizasyonlar, 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'dan itibaren Bolu Valiliği önünde sona erecek.