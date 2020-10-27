Oral-B PUANLI TRİATLON YARIŞLARININ ÜÇÜNCÜ ETABI YAPILDI.

Yarışlara katılan sporcular, pandemi nedeniyle, güvenlik kurallarına uygun bir şekilde kendi illerinde ter döktü. Her ilde katılan sporculara, yarışlar öncesinde, Oral-B bakım kitleri hediye edildi.

Oral-B Puanlı İstanbul Yarışı’nda milli triatlet Gültiğin Er, 3 Bin metre koşu etabında 9.19; 400 metre yüzme etabında 4.19’luk dereceleri sezonun en iyi performansına imza attı.

Oral-B Puanlı İzmir Yarışında ise bir başka milli triatlet Esra Nur Gökçek, 3 Bin metre koşu etabında 10 dakika kırkdört saniye ve 400 metre yüzme etabında da 4.41’lik dereceleriyle sezonun en iyisi oldu.