Önceliğimiz futbolda Fair Play ruhunu sürdürülebilir kılmak…

Kaan Demir Soccer Academy kurucusu Kaan Demir; gelecek nesil ve günümüz sporcularına futbolda önceliklerinin “Fair Play Ruhunu” sürdürülebilir kılmak üzerine olduğunu ve sporun her dalında kendine, rakibine, takım arkadaşlarına, hakemlere, izleyicilere ve kamuoyuna karşı saygıya dayanan felsefe ile sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

Hızla gelişen dünyada gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden her geçen gün kalıcı değerler oluşturduklarını, çocuklara ve gençlere bireysel ve grup halinde, temel futbol tekniklerinin öğretimine destek olduklarını, fiziksel, teknik ve mental olarak gelişmeleri yönünde katkıda bulunduklarını ve en önemlisi bu bilinç ile saygılı ve disiplinli sporcular yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

Futbolcu gelişiminde yenilikçi, vizyon sahibi ve uluslararası arenadaki gündemleri takip ettiklerini belirten Demir, sporda bilimin ve teknolojinin de yüksek etkisi olduğuna dikkat çekti.

Kaan Demir Soccer Academy olarak; antrenörlükte öğrenme adına daha önce başvurmayan yöntemlerin, inisiyatif kullanılarak mutlaka denenmesi gerektiğini, birikimlerin, yeni bilgilerle ve bilimsel terimlerle harmanlanarak, geliştirilmesi, profesyonel anlamda en üst düzeye çıkartılması konusunda girişimlerin ve yatırımların olduğunu aktardı.

“Futbolun temelinde, amacı olan futbolculara ihtiyaç vardır. Yetenek sadece fiziksel odaklı bir norm değildir. Özellikle temel eğitim ve alt yapı gruplarında; oyuncunun zihninde ne olup bittiği de önemlidir. Kaan Demir Soccer Academy olarak çocukların zihninde ürettiği düşünceleri ve becerileri ele alıyor. Sporu değerlerimiz, nitelikli ve alanında uzman tecrübelerimiz ile zenginleştiriyor, bu yönde futbolda akademik başarı ve trend uygulamalar ile sektöre öncülük sağlıyoruz” dedi.

Demir, ülkemiz başta olmak üzere; 2023 yılının ilk yarısında uluslararası girişimlerinin olduğunu, Futbolda U5-U13 yaş aralığındaki alt yapı kategorilerinde ciddi fark yarattıklarını, Türk futbolunda özellikle bu yaş grubunun düzenli ve disiplinli yetiştirilmesi gerektiğini, çalışma metotlarının da sporcular tarafından yenilikçi, aktif ve ileriye dönük kazanım elde edebileceği bir norm da olması gerektiğine sözlerine ekledi.