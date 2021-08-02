Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz İstanbul'da

İstanbul Havalimanı'na sabah erken saatlerde milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin ile gelen şampiyon sporcuyu çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Mete Gazoz, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye olarak okçulukta ilk madalya alındığını ve kendisinin sadece bunu temsil ettiğini belirten Mete, "Çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Elde ettiği başarıyı çok fazla çalışmaya ve yaptığı fedakarlıklara bağlayan Mete, "Bu altın madalya için 5 sene boyunca inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk. 3 sene sonra bir olimpiyat daha var. Bu sefer altın madalyası olan bir takım olarak oraya hazırlanacağız. 2 kişi olarak değil 3 erkek 3 kadın sp