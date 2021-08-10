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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Türk kadınının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, "Türk kadınının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun." dedi.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Türk kadınının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin de yer aldığı kafile Japonya'dan yurda döndü.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da kafileyle yurda dönerken, milli ekibi İstanbul Havalimanı'nda karşılayanlar arasında Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bulundu.

Boksta kadınlar 69 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli, yaptığı açıklamada, "Burada gördüğünüz sadece bir madalya ama içinde nelerin yattığını ben, hocam Cahit Süme ve teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğimiz zorluklar var, her şey bu madalyanın içinde." dedi.

Altın madalyanın çocukluk hayali olduğunu anlatan şampiyon boksör, "Küçük bir çocuktum olimpiyatların ne olduğunu bilmiyordum. Cahit hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz, altın madalya alacağız diyordu. Başardık, olimpiyat madalyasını aldık." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, "Türk kadınının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun." ifadesini kullandı.

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