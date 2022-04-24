Olgun Aydın'ın takımı FC Shkupi, Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu

1992 yılında kurulan ve Kuzey Makendonya’nın en üst ligi olan 1. Ligi’nde (Prva Makedonya Fudbaska Liga) 29.hafta sonunda en yakın takipçisi Akademija Pandev’e 13 puan fark atan FC Shkupi, gelecek sezon Kuzey Makedonya’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.