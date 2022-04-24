Olgun Aydın'ın takımı FC Shkupi, Kuzey Makedonya'da şampiyon oldu
Başkanlığını Türk iş insanı Olgun Aydın’ın üstlendiği Kuzey Makedonya’nın köklü futbol kulübü FC Shkupi, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
SPOR 24.04.2022, 15:51 24.04.2022, 16:07
1992 yılında kurulan ve Kuzey Makendonya’nın en üst ligi olan 1. Ligi’nde (Prva Makedonya Fudbaska Liga) 29.hafta sonunda en yakın takipçisi Akademija Pandev’e 13 puan fark atan FC Shkupi, gelecek sezon Kuzey Makedonya’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.
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