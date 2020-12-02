Olgar, Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım sporcuları Ebru Bulgurcu ve Fatih Karataş'a sponsor oldu

Olgar’ın sponsorluk faaliyetlerinin başını, bireylere vermekte olduğu destekler çekiyor. Koşu, kayak, snowboard, trekking, tenis, bisiklet, kaykay, surf, motor sporları ve kamp branşlarında mücadele eden sporcuların yer aldığı 30'u aşkın kişiden oluşan bu büyük aileye son olarak Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takımı sporcuları Ebru Bulgurcu ve Fatih Karataş katıldı.

Olgar, 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunları’nda ülkemizi temsil etmek için hazırlanan tekerlekli sandalye milli takım sporcuları Ebru Bulgurcu ve Fatih Karataş’a; 1910 yılından bu yana raketle oynanan sporların ihtiyaçlarına odaklanarak tenis sporunun gelişmesi için 110 yıldır çalışan dünyaca ünlü spor markası Dunlop’un ürünleri ile destek olacak.

Ebru Bulgurcu: “Spor engelli bireyler için yaşama tutunma aracıdır.”

2001 yılında yüksekten düşme nedeni ile omurilik felci olan, 2008 yılında golf ile spor hayatına başlayan Ebru Bulgurcu, 2009 Şubat ayında profesyonel olarak tenis oynamaya başlayarak 2010 yılında Bedensel Engelliler Spor Federasyonu lisansı ile teklerde ve çiftlerde katıldığı turnuvalarda aldığı uluslararası ve ulusal şampiyonluklarıyla Milli Takımı sporcusu olmaya hak kazandı.

2016’ten bu yana Çubuklu Tenis Kulübü sporcusu olan Ebru Bulgurcu; İDDA ve NASDS federasyonlarına bağlı tüplü dalış sertifikasına sahip çok yönlü bir sporcu. Tekerlekli sandalye tenisinde dünya sıralamasında ilk 20 sporcu arasında yer alarak Dünya Kupası ve Paralimpik oyunlarda ülkemizi başarı ile temsil etme hedefleri olan ve dünyanın pek çok ülkesinde katıldığı turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil eden Ebru Bulgurcu, 2019 yılında dünya 38 numaraya yükseldi.

Engelli çocukların sporla tanışmaları için çalışan Ebru Bulgurcu için spor; engelli bireyler için yaşama tutunma aracı. Daha güçlü bir bedene ve ruh haline kavuşmayı sağlar aynı zamanda bağımsız olmayı destekler. Bulgurcu, engelli çocukların kendilerini bekleyen gelecekte bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için spor ile tanışmaları gerekliğine inanıyor ve bunun için mücadele ediyor. Çevresindeki engelli çocuklara da gönüllü olarak destek veriyor. Engelli çocukların hayatını olumlu anlamda değiştirmek ve aktif bir sporcu olması için desteklemek da Bulgurcu’nun hedefleri arasında.

Fatih Karataş: “En büyük hayalim 2021 yılında Tokyo Paralimpik Oyunları’na Quad kategorisinde katılacak ilk Türk sporcu olmak”

Fatih Karataş, 2009 yılında geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası C7 seviyesinde Tetraplejik omurilik felci oldu. Kaza sonrası yeni durumuna adapte olabilmek için 6 ay fizik tedavi gördü. Açık öğretim lisesinde eğitimine devam eden Fatih Karataş; bilgisayar işletmenliği, İngilizce, grafik tasarım, kişisel gelişim gibi pek çok kursa katıldı. Kendisi gibi omurilik felci olan kişilere yardımcı olmak için gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine devam ederken 2015 yılında tenis sporu ile tanıştı.

Kaza öncesi aktif olarak sporla ilgilenen Karataş, tenise başladıktan sonra bu alanda profesyonelleşmeye karar verdi ve dünyanın pek çok yerinde uluslararası turnuvalarda şampiyonluklar kazanarak ülkemizi temsil etti.

Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Kupası’na katılmak ve dünya sıralamasında ilk 10 sporcu arasında yer almak hayalleri kuran Fatih Karataş, 2021 yılında Tokyo Paralimpik Oyunları’na Quad kategorisinde katılan ilk Türk sporcu olmak için büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Fatih Karataş, sporun gücü ile yeni kaza geçirmiş, engelli bireylerin adaptasyon süreçlerinde destek ve rol model olmak için çalışıyor.

“Hayaller için engeller yok”

Olgar, Ebru Bulgurcu ve Fatih Karataş’ı Babolat raketleri ve Dunlop topları gibi tenis teknolojisinin önde gelen ürünleri ile desteklerken iki sporcunun yolculuğunda “Hayaller için engeller yok” mesajını veriyor.

Olgar ailesinin köklü tenis kültürü ile perakende yolculuğuna başlayan ve Türkiye’yi 30 yılı aşkın süredir en iyi spor malzemeleriyle buluşturan Olgar, tenis sporuna gönül veren başarılı sporculara her zaman destek olmaya devem etmeyi hedefliyor.