Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı...
Orman yangınlarından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Orman yangınlarından etkilenen alanlar 'Genel...
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de...
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin...

Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, finalde de İtalyan Mauro Nespoli'yi geçerek altın madalyaya uzandı.Bu sonuç, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda aldığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Olimpiyatta madalya getiren 7. branş okçuluk

Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.