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Okçulukta 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması başladı

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Okçulukta 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması başladı
Okçulukta 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Antalya'da başladı. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, "Milli takımlarımızın seçme yarışması sonuçlandıktan sonra Paralimpik Oyunları hazırlık programımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Okçulukta 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, Antalya'da başladı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki yarışmaya, 12 bölgeden 29 sporcu katıldı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da 2024 Paralimpik Oyunları'na sporcu seçme yarışması için bir araya geldiklerini söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarını 2023 yılında toplam 23 madalyayla sonuçlandırdıklarını belirten Ergin, "En önemlisi Paralimpik Oyunları için yedi kotayı almayı başarmış durumdayız. Şu anda da 29 sporcumuz burada önümüzdeki yıl milli takımlarımızda yer almak ve öncelikle şubat ayında yapılacak son kota turnuvası arkasından da mayıs ayındaki Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda yarışabilmek için ter döküyorlar. Milli takımlarımızın seçme yarışması sonuçlandıktan sonra Paralimpik Oyunları hazırlık programımız tüm hızıyla devam edecek."

2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışması, yarın sona erecek.

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