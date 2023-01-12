Okçulukta 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2023 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 79 kulüpten 334 sporcu katılıyor. Organizasyonun ikinci gününde klasik ve makaralı yay takım final atışları yapıldı.

Klasik yay kadınlarda Uludağ Olimpik Sporları Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti. Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde ise Angora Okçuluk Spor Kulübü altın madalya alırken, 21 yaş altı kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisi birinci oldu.

Makaralı yay erkeklerde Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu. Makaralı yayda 21 yaş altı erkeklerde Gelibolu Yarımada Spor Kulübü, 21 yaş altı kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisi birincilik elde etti.

Turnuvada yarın klasik ve makaralı yayda bireysel final atışları yapılacak.



