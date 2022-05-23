Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Organizasyonda her geçen sene çok daha yüksek katılımla, yüksek hedefler başarılıyor." dedi.

SPOR 23.05.2022, 19:53
Okçulukta 10. Fetih Kupası'nın basın toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde gerçekleştirildi

İstanbul'da 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek okçuluk organizasyonu 10. Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Edirne Sarayiçi'nde yapıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun tanıtım toplantılarının tarihi öneme haiz yerlerde düzenlenmesinin bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, toplantının düzenlendiği alanın yakınındaki Adalet Kulesi'ne atıfta bulunarak, adaletin önemine vurgu yaptı.

Adaletin yönetim anlayışı itibarıyla devamlı başarmak için çalışılması gereken bir durum olduğunun altını çizen Erdoğan, "Adalet, asla biten ve ulaşılan bir nokta değil. Adaleti sağlamak için devamlı gayret gerekir. Tarihte ecdadımız bu gayreti sürdürmüştür. İnşallah ülkemiz de bu gayreti, ecdadından aldığı mirası sürdürecektir." dedi.

Okçular Vakfı olarak hem olimpik ve geleneksel okçuluğun geliştirilmesini hem de tarihi değerlerin yaşatılmasını hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, 10. Fetih Kupası'na yönelik hareketin Edirne'den başlatılmasının, İstanbul'un fethine Edirne'den hareket eden Fatih Sultan Mehmet'in izinde gittiklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yetiştirdikleri sporcuların da bu gayrette olmasını hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, "Spor sadece fiziki terbiye, gelişim değildir. Sporun aynı zamanda manevi terbiyeye de aracılık etmesi esastır. Okçulukta son 10 yılda elde ettiğimiz başarılar, geldiğimiz nokta, en son olimpiyat madalyasıyla taçlanan bu çalışmalar, okçuluğun ata sporumuz, milli sporumuz olması sayesinde bir tarihi bilincin kazanılmasında çok büyük hizmet etti." diye konuştu.

"Yakalanan başarı tesadüfi değil"

Okçulukta son yıllarda yakalanan başarıların tesadüf olmadığına vurgu yapan Erdoğan, bu derecelerin okçuluk ailesinin kenetlenmesiyle elde edildiğini aktardı.

10. Fetih Kupası'nın dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik yay hem de makaralı yay olmak üzere 3 dalda müsabakanın yapıldığı en büyük uluslararası spor organizasyonu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Organizasyonda her geçen sene çok daha yüksek katılımla, yüksek hedefler başarılıyor." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'la yakalanan başarının yeni organizasyonlarda artmasını ümit ettiklerini ve bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.

Türk halkının kendisine ait değerlere büyük teveccüh gösterdiğini kaydeden Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"2019 yılında Geleneksel Okçuluk Federasyonumuz kuruldu. Lisanslı sporcu sayısı 10 binin üzerine çıktı. Bu kadar genç bir federasyon şu anda en çok lisanslı sporcusu olan federasyonlar arasında üst sıralara yükselmeye devam ediyor. Gerçekten halkımızın bize ait olan her şeye büyük bir teveccühü var. Okçuluğu da halkımız öyle görüyor, çocuklarımız çok seviyor. Mete Gazoz'un örnek olması, rol model olması bu işe çok büyük enerji verdi. Hem paralimpikte hem olimpikte hem gelenekselde çok büyük bir ivmelenme, atılım içerisindeyiz. Okçuluktaki başarının diğer branşlara da örnek teşkil etmesini istiyoruz. Okçulukta gerçekten diğer bireysel branşlar içinde model alınacak çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin sportif başarılarının daha da ileriye gideceğini düşünüyorum."

Erdoğan, salgından dolayı ara verilen kutlamalar nedeniyle büyük bir hasretin olduğunu, hem Fetih Kupası hem de İstanbul'un Fethi Kutlamaları'nın büyük bir katılımla yapılmasını umut ettiğini belirtti.

Kırbıyık: "Edirne son derece kadim bir şehir, tarihi bir başkent"

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, böyle bir büyük organizasyonun tanıtım toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, "Edirne son derece kadim bir şehir, tarihi bir başkent. Kültürel değerleri açısından da son derece önemli bir merkez." dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da İstanbul'un fethinde Edirne'den yola çıkan ordunun Tekirdağ sınırlarından geçtiğini, oradaki imkanlardan faydalandığını, bu nedenle İstanbul'un fethinde Tekirdağ'ın da katkısının olduğunu aktardı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış bir şehir olduğunu hatırlattı.

Balkanların fethinin Edirne'den başladığını anlatan Aksal, "İstanbul'un fethi de Edirne'den başlamıştı. Bugün burada bulunduğumuz tarihi mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu, İstanbul'un fethinin planlarının yapıldığı ve topların denendiği alan. Okçular Vakfı'nın da bu etkinlikleri Edirne'den başlatması bizim için çok anlamlı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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