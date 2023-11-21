Ödüllü dövüşçü tekrar ringe çıkıyor

Kuruculuğunu İska ve wbc altın kemer sahibi, bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinde 80'nin üzerinde maç kazanmış Orhan Karalioğlu'nun yaptığı Golden Glory İstanbul'un sporcularından Mert Yeniköy 25 Kasım'da tekrar ringe çıkıyor. 1 yıl aradan sonra tekrar ringe 75 kg'da çıkacak olan Mert Yeniköy'ün İranlı rakibi Muhammed Hosein Alizadeh olacak. Mert Yeniköy'ün köşesinde Orhan Karalioğlu ve Zafer Seğmen maç boyunca koçluk yapacak.