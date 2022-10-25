NBA'de Trail Blazers 4. maçından da galip ayrıldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 135-110 yenen Portland Trail Blazers 4'te 4 yaptı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 31 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performansıyla öne çıktığı Nuggets mücadelesini kazandı.
Ev sahibi Trail Blazers'ta Anfernee Simons 29 sayı, 5 asist, Jerami Grant de 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Aaron Gordon 26 sayı, 6 ribaunt ve Michael Porter 18 sayıyla mücadele etti. Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic ise faul sayısının erken artması nedeniyle maçı 9 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle tamamladı.
Bulls, Celtics'e ilk yenilgisini tattırdı
Chicago Bulls, geçen yılın finalisti Boston Celtics'i 120-102 yenerek rakibine 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşattı.
Bulls'ta DeMar DeRozan 25 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Nikola Vucevic 18 sayı, 23 ribaunt, 5 asist, Ayo Dosunmu 22 sayı, 6 ribaunt ve Zach LaVine 19 sayı üretti.
Celtics cephesinde Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown ise 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Grizzlies, Nets'i mağlup etti
Memphis Grizzlies, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasından 134-124 galip ayrıldı.
Grizzlies'i galibiyete, 38 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Ja Morant ve 38 sayı, 7 asistle oynayan Desmond Bane taşıdı.
Nets'te Kyrie Irving'in 37 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kevin Durant'in 37 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 120-106
Miami Heat-Toronto Raptors: 90-98
New York Knicks-Orlando Magic: 115-102
Chicago Bulls-Boston Celtics: 120-102
Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 134-124
Houston Rockets-Utah Jazz: 114-108
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 106-115
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 135-110
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:17
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4