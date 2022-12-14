NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçı kazandı

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, konferansın iddialı ekibi Suns'ı mağlup etti. Suns'ın yenilgi serisi 5 maça çıktı.

Ev sahibi Rockets'ta 26 sayı, 7 ribaunt üreten Jalen Green sahanın en skoreri oldu. Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt, Alperen de 10 sayı, 16 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Suns'ta Chris Paul 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Mikal Bridges 18 sayıyla mücadele etti. All-star gardı Devin Booker'dan yoksun sahaya çıkan Suns'ın pivotu Deandre Ayton, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna geri dönemedi.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Sacramento Kings'i 123-103 yendiği karşılaşmayı 3 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

Celtics, Lakers'ı uzatmada yendi

Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i ağırladığı mücadelenin son 4 dakikasına 13 sayı farkla (106-93) önde girdi. Fakat lig lideri Celtics, 110-110'luk skorla uzatmaya taşıdığı maçı 122-118 kazandı.

Celtics'i galibiyete, 44 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle oynayan Jayson Tatum ve 25 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla "double double"a imza atan Jaylen Brown taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis'in 37 sayı, 12 ribaunt, LeBron James'in 33 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Russell Westbrook'un 20 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Jazz, Pelicans'a "dur" dedi

Utah Jazz, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 121-100 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Jazz'da Jarred Vanderbilt 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Lauri Markkanen 19 sayı, 11 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 19 sayı, 6 asist ve Malik Beasley 21 sayı üretti.

Pelicans cephesinde Zion Williamson 26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Jonas Valanciunas 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-103

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 128-111

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-97

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 121-100

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 118-122 (uzatmada)