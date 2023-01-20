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NBA'de rekorlar kıran Alperen Şengün şampiyonluk yüzüğü hedefliyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de all-star seçilmek ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini söyledi.
SPOR 20.01.2023, 11:19
Son dönemde ortaya koyduğu performans ve kırdığı rekorlarla spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen Alperen Şengün, Texas'ın Houston kentindeki Türk Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışında Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.NBA'de en iyi oyunculardan biri olmak istediğini belirten 20 yaşındaki milli basketbolcu, "Kariyer planlamam all-star seçilmek ve NBA'de şampiyon olmak. Umarım uzun yıllar Houston'da kalırım. Burada kırabileceğim rekorlar, kazanabileceğim şampiyonluklar olduğunu düşünüyorum." dedi.
Kaynak: AA
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