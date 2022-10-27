NBA'de Cedili Cavaliers, galibiyet serisine devam etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Orlando Magic'i 103-92 yendi.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Henüz galibiyeti bulunmayan Magic'i ağırlayan Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 11 sayı farkla kazanarak 4'te 3 yaptı.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle oynadığı Cavaliers'ta Jarrett Allen 18 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. 22 sayı üreten Evan Mobley, takımın en skorer ismi oldu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Magic'in çaylak oyuncusu Paolo Banchero, parkeden 29 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansla ayrıldı. Franz Wagner 22, Wendell Carter Jr. 12 sayı kaydetti.
Antetokounmpo'dan Nets potasına 43 sayı
İki iddialı takımın karşı karşıya geldiği mücadelede Milwaukee Bucks, sahasında Brooklyn Nets'i 110-99 yenerek 3'te 3 yaptı.
Ev sahibi ekibin all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 43 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Bobby Portis 20 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 15 sayıyla maçı tamamladı.
Konuk takımda ise Kevin Durant'in 33, Kyrie Irving'in 27 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 113-118
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 103-92
New York Knicks-Charlotte Hornets: 134-131 (uzatmada)
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 119-109
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-99
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 134-122
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 124-109
Utah Jazz-Houston Rockets: 109-101
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 110-99
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-119
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