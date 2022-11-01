NBA'de Bucks yoluna namağlup devam ediyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 110-108 yenen Milwaukee Bucks 6'da 6 yaptı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, seyircisi önünde çıktığı Pistons maçını da kazanarak yenilmezliğini sürdürdü.
Bucks'u galibiyete, 31 sayı, 7 ribauntla oynayan Giannis Antetokounmpo, 25 sayı, 10 asist, 7 ribauntla "double double" yapan Jrue Holiday ve 24 sayı, 9 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı.
Pistons cephesindeyse Cade Cunningham'ın 27 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic'in 23 sayı ve Jaden Ivey'nin 19 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Alperen, Clippers'a karşı 14 sayı, 9 ribauntla oynadı
Los Angeles Clippers, Houston Rockets'ı Paul George'un bitime 6.2 saniye kala attığı basketle 95-93 yendi.
Ev sahibi Clippers'ın all-star oyuncusu George, 35 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Ivica Zubac da 16 sayı, 12 ribaunt, 4 blokluk katkıda bulundu.
Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kenyon Martin 23 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 14 sayı, 9 ribaunt, 3 asist ve Kevin Porter 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
Sonuçlar
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 111-118
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 108-115
Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 116-109
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 139-109
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 110-108
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 121-105
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 95-93
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