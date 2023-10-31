Namağlup lider VakıfBank’tan bir galibiyet daha

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezona güçlü başlangıcını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferi ile başladığı sezonda, Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki 6. maçını da kazanarak namağlup lider unvanını korudu.

VakıfBank Spor Sarayı’nda Nilüfer Belediyespor’u ağırlayan VakıfBank, ilk 6 oyuncularının tamamından sayı bulduğu ilk seti 25-16 kazandı. İkinci sette sarı-siyahlılar, 3 set sayısını çevirse de Nilüfer Belediyespor 25-22’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti 25-16 kazanan VakıfBank, son seti ise 25-19 hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta kaptan Gabi 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Chiaka Ogbogu 14, Jordan Thompson 13, Zehra Güneş ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank sıradaki karşılaşmasında 04 Kasım Cumartesi Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak. Sarıyer Belediyespor – VakıfBank karşılaşması 17.00’de başlayacak.

VAKIFBANK – NİLÜFER BELEDİYESPOR: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Cansu Özbay 4, Bianka Busa 1, Zehra Güneş 11, Aleksia Karutasu 9, Gabi 17, Chiaka Ogbogu 14, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Jordan Thompson 13, İdil Naz Başcan 6

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Nazlı Eda Kafkas 1, Maria Yordanova, Beliz Baskır 9, Lucille Gicquel 18, Oleksandra Milenko 19, Deniz Uyanık 7, Eylül Akarçeşme (L), Lila Şengün 1, Laura Kunzler 7

SETLER: 25-16, 22-25, 25-16, 25-19

SET SÜRELERİ: 22’, 30’, 24’, 25’