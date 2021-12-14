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Muslera'nın yan bağında yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

Muslera'nın yan bağında yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Uruguaylı file bekçisiyle çarpışan Christian Luyindama'nın durumuyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

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