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MotoGP Hindistan Grand Prix'sinde Kazanan Bezzecchi Oldu

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MotoGP Hindistan Grand Prix'sinde Kazanan Bezzecchi Oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sinde Mooney VR46 takımının İtalyan motosikletçisi Marco Bezzecchi birinci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sinde Mooney VR46 takımının İtalyan motosikletçisi Marco Bezzecchi birinci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Bezzecchi, MotoGP tarihindeki ilk Hindistan Grand Prix'sinde 36.59.1570'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Liderin 8.649 saniye gerisinde Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin ikincilik; liderin 8.855 saniye ardındaki Monster Energy Yamaha takımından Fransız Fabio Quartararo üçüncülük elde etti.

Şampiyona lideri Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia, kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin 3, Jorge Martin'in (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 14. yarışı Japonya Grand Prix'si, 1 Ekim'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 292 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 279

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 248

4. Brad Binder (Güney Afrika): 192

5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

Kaynak:Haber Kaynağı

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