Son Dakika
MotoGP'de heyecan Tayland'da devam edecek
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Tayland'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.
SPOR 30.09.2022, 10:02
Buriram eyaletindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın 11.05'te, 26 turluk yarış ise 2 Ekim Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak.
Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Tayland Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201
3. Aleix Espargaro (İspanya): 194
4. Enea Bastianini (İtalya): 170
5. Jack Miller (Avustralya): 159
23
açık
Namaz Vakti 30 Eylül 2022
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:56
|Yatsı
|20:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1