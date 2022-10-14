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MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 18. yarışıyla sürecek.

SPOR 14.10.2022, 17:31
MotoGP'de heyecan Avustralya'da devam edecek

Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın (TSİ) 06.10'da, 27 turluk yarış ise 16 Ekim Pazar günü (TSİ) 06.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Avustralya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 217

3. Aleix Espargaro (İspanya): 199

4. Enea Bastianini (İtalya): 180

5. Jack Miller (Avustralya): 179

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