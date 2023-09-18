Monza Pistinde Türk Gururu: Vedat Ali Dalokay ve Zekai Özen İstiklal Marşı'nı Dinletti

Hafta sonu İtalya, Monza'da gerçekleşen TCR İtalya Şampiyonası'nda yarışan Bitci Racing Team AMS, şampiyona lideri Vedat Ali Dalokay ve 17 yaşındaki genç yetenek Zekai Özen ile podyumda İstiklal Marşı'mızı iki kez dinletti.

TCR İtalya Şampiyonası'nda Türk Dominasyonu: Vedat Ali Dalokay

DSG klasmanında şampiyona lideri olan Vedat Ali Dalokay, iki kez podyumda İstiklal Marşı'mızı dinletmeyi başardı. 8 yarışta 6 birincilik ve 2 ikincilik elde eden Dalokay, mutlak bir hakimiyet sergiliyor.

Genç Yetenek Zekai Özen'den Etkileyici Performans

17 yaşındaki Zekai Özen, Monza'da ilk yarışına çıkarken 19. ve 20. sıralarda genel klasmanda yer buldu. Genç sporcunun performansı, takım ve ülke için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Takım Direktörü İbrahim Okyay: "Sonuçlar Daha da Değerli"

Bitci Racing Team AMS Takım Direktörü İbrahim Okyay, TCR İtalya Şampiyonası'nın dünyada özel bir yere sahip olduğunu ve yaşanan sıkı rekabetin sonuçları daha da değerli kıldığını belirtti.

Destekleyen Güçler: Bitci Teknoloji, Glasurit, Sparco ve FikirMedya

Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda yarışan takımın co sponsorları Glasurit, Sparco ve FikirMedya olurken, takım bir sonraki yarışına Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak Körfez yarışlarında çıkacak.

Gelecek Yarışlar: Bitci Racing Team AMS Yarış Takvimi

Takım, 2023 yılı içerisinde Coppa Italia Turismo ve TCR Italy serilerinde yarışmaya devam edecek. Ayrıca Avis Türkiye Pist Şampiyonası'nda da yer alacaklar.

Bu çifte zafer, Türk sporculardan gelen bir başka önemli uluslararası başarı olarak kayıtlara geçti.