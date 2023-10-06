Montella'nın A Milli Kadrosunda Kimler Var? İşte Bomba İsimler!

A Milli Takım'ın yeni dönemdeki teknik kadrosu, TFF tarafından açıklandı. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekipte sürpriz bir isim olarak Selçuk Şahin de yer alacak.

TFF'den Resmi Duyuru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı resmi açıklama ile Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine atanmasının ardından yardımcı teknik direktörlük görevini üstlenecek isimleri de kamuoyuna duyurdu.

Montella'nın Sağ Kolu Kim?

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlüğüne atanmasıyla birlikte, yanında getirdiği teknik ekip de dikkat çekiyor. Montella'nın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Daniele Russo, İtalyan teknik adamın yardımcılığı görevini üstlenecek. Bununla birlikte, Türk futbolunun tanıdık yüzlerinden, 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda başarıya ulaşan A Milli Takım kadromuzda oynayan Selçuk Şahin de Montella'nın yardımcılıklarında bulunacak.

Teknik Kadroda Kimler Var?

Teknik kadroda yer alacak diğer isimler ise şöyle: Analiz antrenörlüğüne Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner getirildi. Atletik performans antrenörlüğünde ise Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş görev yapacak. Kaleci antrenörlüğü içinse, Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan, A Milli Takım'ın millî maç dönemlerinde bu önemli görevi üstlenecek.

Bu yeniliklerle birlikte A Milli Takım'ın yeni dönemde neler başaracağı merak konusu olurken, futbol severler yeni teknik kadronun getireceği dinamizmi ve farklılığı beklemekte.