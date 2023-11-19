Montella: Futbolcularım sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcuları Almanya'ya karşı sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdikleri için tebrik etti. Montella, Türkiye'nin Berlin Olimpiyat Stadı'nda Almanya Milli Futbol Takımı'nı 3-2 yendiği müsabakadan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'ya karşı oynanan karşılaşmanın hazırlık maçı olmasına rağmen bu maça çok önem verdiklerini belirten Montella, "72 yıl sonra Alman topraklarında gelen bir galibiyet var. 2005'ten beri kendi evimizde de yenemediğimiz bir Almanya vardı. O yüzden gerçekten çok mutluyuz bu galibiyet için, özellikle Türk halkı için. Buraya gelen bizi destekleyen Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz aslında deplasmanda gibi değil, kendi evimizde oynamış gibi hissettik." dedi.

Montella, futbolcularını överek, şöyle konuştu:

"Özellikle de futbolcuları tebrik etmek istiyorum. Çünkü sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler. Ve bu ruh da aslında milliyetçilik duygularının da ortaya çıktığı bir ruhla geliyor. Bu aslında Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğimizi de bugün de vurgulamış olduk. Bu bize has bir konu. Çünkü 1-0 geriye düşmemize rağmen hiçbir bir şekilde maçı bırakmadılar ve tam anlamıyla odaklandılar. Galibiyeti istediler, arzuladılar ve Almanya'yı yenebildik. Almanya biliyorsunuz ki Avrupa Şampiyonası'nda önde gelen takımlardan olacaktır. Biz onları yenebildik, o yüzden çok mutluyuz.”

İtalyan teknik adam, 3 gün sonra Galler'e karşı önemli bir karşılaşma daha onayacaklarına işaret ederek, "Biz o maçta da Galler'e karşı kazanmak istiyoruz. Grubu birinci bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Maçtan sonra soyunma odasında da mutluk yaşandığını anlatan Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin de bu mutluluğu yaşama hakkı var. Ama bu aslında birkaç ay önce başlayan bir yolculuğun sadece ilk adımları. Çünkü hala fazlasıyla gelişmeye açık bir gruba sahip olduğumuzu söyleyebilirim. En önemli detay bu takım ruhunu asla terk etmemek. Zor anlarda da pozitif olduğumuz anlarda da hem saha dışında hem saha içinde bu takım ruhunu asla bırakmamak en önemlisi. Bir de galibiyetleri de yönetebilmemiz gerekiyor. Biz galip geldik evet, ama 3 gün sonra önemli bir maçımız var. Biz oraya gidip istediğimiz sonucu alarak grubu birinci bitirmek istiyoruz."