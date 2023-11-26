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Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 1-1 tamamlandı

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Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 1-1 tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

15. dakikada Kayserispor Thiam'ın indirdiği topla ceza sahası üzerinde buluşan Kemen'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

21. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasına topla ceza sahası içerisinde buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Kemen ile verkaça yapan Morte'nin kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda kaleci Ertaş Özbir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Kemen'in rakip yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına yolladığı şık pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Morte'nin sert şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

45+2. dakikada Rodrigues'in kaptığı topta hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Yusuf Erdoğan önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

-İkinci yarı

73. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Bu dakikada korner atışından gelen topa sert vura Morte, meşin yuvarlağı ağlara yolladı:1-1

82. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Semih Güler kafa vurdu. Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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