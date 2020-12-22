Milli yüzücüsü Merve Tuncel dünya gençler rekorunu kırdı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, dünya gençler rekorunun yeni sahibi oldu.

Yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derece elde eden ENKA Kulübünün milli sporcusu, kısa kulvar dünya gençler rekorunu ele geçirdi.

Merve Tuncel, son olarak 2013 yılında Avustralyalı Chelsea Gubecka'nın kırdığı 15:54.69'luk dünya rekorunu geride bıraktı.

Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Tuncel'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli yüzücüsü Merve Tuncel'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde dünya rekoru kıran milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonada 15:45.29'luk derecesiyle Avustralyalı Chelsea Guvecka'ya ait olan gençler dünya rekorunu kıran milli yüzücü Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15:45.29'luk derecesiyle Chelsea Guvecka'ya ait olan dünya rekorunu kıran milli yüzücü kardeşim Merve Tuncel'i yürekten kutlarım. Başarılı olma yolunda azim gösteren tüm sporcularımız emeklerinin karşılığını alarak bizleri gururlandırıyor. Elde edilen bu sonuçta emeği geçen herkesi tebrik eder, sporcumuza başarılar dilerim."

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından da "Olimpiyat yolunda yeni bir dünya rekoru daha! 1500 metre serbest kategorisinde gençler dünya rekoruna imza atan milli yüzücümüz Merve Tuncel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." paylaşımında bulundu.