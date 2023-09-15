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Milli yüzücüler, 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda 3 madalya

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Milli yüzücüler, 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda 3 madalya
Milli yüzücüler, 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda 3 madalya aldı. Paletli yüzmede erkeklerde Derin Toparlak altın, Ömer Faruk Saydam gümüş, kadınlarda ise Adasu Ramazanoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücüler, Yunanistan'da gerçekleştirilen 2023 Heraklion 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda paletli yüzmede 3 madalya aldı.

Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonun dünkü yarışlarında 400 metrede gümüş madalya alan Derin Toparlak, 200 metre su üstünde ise 1.24.64'le birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Paletli yüzmede milli sporculardan erkeklerde Ömer Faruk Saydam, 50 metre apnea kategorisinde 14.65'lik derecesiyle gümüş, kadınlarda ise Adasu Ramazanoğlu 400 metre su üstünde 3.24.53'lük zamanıyla bronz madalya elde etti.

Milli takımın organizasyondaki madalya sayısı 4'e çıkarken, Adasu'nun aldığı bronz madalya, açık yaş kadınlarda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

Organizasyonda sadece paletli yüzme kategorisinde yer alan Türkiye, son müsabakalarına yarın çıkacak. 2023 Heraklion 3. Akdeniz Plaj Oyunları yarın tamamlanacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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