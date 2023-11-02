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Milli Voleybolcu İlkin Aydın, Artvin'den İstanbul'a gelen başarılı çocuklara eşlik etti

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Milli Voleybolcu İlkin Aydın, Artvin'den İstanbul'a gelen başarılı çocuklara eşlik etti
İstanbul’da bulunan Artvinliler Hizmet Vakfı, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Artvin Valiliği onayı, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözünü konu alan kompozisyonda dereceye giren liseli gençler için 4 günlük İstanbul turu düzenledi.

Gençler 4 gün boyunca İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederken Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliklerine de katıldı.

Avrupa ve dünya Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu İlkin Aydın babası Tanser Aydın ile beraber Artvin’den gelen gençleri ziyaret edip, sürpriz yaptı.

İlkin Aydın gençler ile yaptığı söyleşide başarıya giden yolun çok çalışmak ve disiplin olduğunu söyledi. Artvinli olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Aydın, tulum eşliğinde horon oynadı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söyleşi de Artvinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esen Yağcı, İlkin Aydın'ın gençler için çok önemli örnek olduğunu belirterek '' Artvin'den gelen gençlerimizle 4 gündür birlikteyiz. İlk defa İstanbul!a geliyorlar.İstanbul'daki tarihi kültürel yerleri birlikte dolaştık. Cumhuriyetimizin 100. yılını birlikte kutladık. Hemşerimiz İlkin Aydın'ın da bu gençlere sahip çıkması, bize gurur veriyor. Gençler çok heyacanlandı. Eminim ki İlkin Aydın onlarda büyük motivasyona neden olacak. Artvin'den daha çok milli sporcu çıkaracağız'' dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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