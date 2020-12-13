Milli sporculardan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 7 madalya

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.

Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.

Ferhat Arıcan'dan bir altın bir bronz madalya

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Kulplu beygir aletinde de Türk cimnastikçi Arıcan, jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu alette, altın madalyayı 14 bin 556 puan toplayan Arnavutluk'tan Matvei Petrov kazanırken, Hırvatistan'dan Filip Ude 14 bin 533 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Gençler kategorisinde 4 madalya

Gençler kategorisinde ise milli sporculardan Mert Efe Kılıçer bir gümüş bir bronz, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.

Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.