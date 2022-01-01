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Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

2021 yılında uluslararası şampiyonalarda mücadele eden milli sporcular, 3 bin 785 madalya kazandı.

Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya

Milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin sürdüğü 2021'de uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ile Uluslararası Turnuva'ya katılan ay-yıldızlılar, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 madalya elde etti.

Tokyo'da tarihi başarı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo 2020, Türkiye'nin en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyatlar oldu.

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