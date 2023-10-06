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Milli Sporcu Çebi Sınıf Atladı

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Milli Sporcu Çebi Sınıf Atladı
Ülkemizin ilk ve tek milli kadın karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya’da ‘Dünya Kupasına Giden Yol’ organizasyonunda, ilk kez yarışacağı senior kategoride başarılarını devam ettirmeyi hedefliyor.

İtalya Franciacorta Karting Pisti, 05-08 Ekim hafta sonunda hem FIA Dünya Karting Şampiyonası hem de ‘Dünya Kupasına Giden Yol’ yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Milli kadın karting sporcusu Ayşe Çebi de ‘Dünya Kupasına Giden Yol’ organizasyonunda ülkemizi temsil edecek sporcular arasında yer alıyor.

2023 sezonunda yoğun yarış programı ile hem ülkemizde, hem de Avrupa’da çok sayıda yarışa katılan genç sporcu, bu organizasyon ile birlikte 3 sezon yarıştığı junior kategoriye veda ederek bir üst kategori olan senior’a geçecek.

Karting sporu ile 12 yaşında ile tanışan Çebi, bu sezon ACI İtalya Karting Şampiyonası’ndaki başarılarının ardından 8 ülkeden 34 sporcunun yer aldığı bu büyük organizasyona katılmaya hak kazanmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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