Milli Sporcu Çebi Formula 1 Yolunda

Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 21-22 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen ‘Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’ organizasyonunda tek Türk sporcu olarak Al Forsan yarış pistine çıkıyor.

Bu yeni global seri, kadınların ulusal ve uluslararası karting yarışmalarına katılımını artırmayı ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca F1 Akademisi, mini, junior ve senior kategoride başarılı olan üçer kadın sürücüyü destekleyecek.

2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı Uluslararası şampiyonayı takip eden temsilcimiz, bu büyük organizasyonda 21 ülkeden 36 sporcunun yer aldığı OK-N Senior kategorisinde mücadele edecek.