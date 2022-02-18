Milli okçular Slovenya'da altın madalya kazandı

Slovenya'nın Lasko kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular Songül Lök, İpek Tomruk ve Hazal Burun'dan kurulu dünya rekortmeni milli takım, Rusya ile yaptığı altın madalya mücadelesinden 234-228 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, daha önce 236 puan toplayarak ABD'ye ait olan (235) salon 21 yaş altı kadınlar takım dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.