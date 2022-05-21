Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen 2022 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nın beşinci yarışında ikinci oldu.
SPOR 21.05.2022, 21:26
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Estoril Pisti'nde koşulan yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği rekabette damalı bayrağı ikinci sırada geçti.
Toprak Razgatlıoğlu yarın TSİ 16.00'da Estoril Pisti'nde ikinci yarışına çıkacak.
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