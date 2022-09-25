Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta 3. oldu

Son Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona Pisti'ndeki 20 turluk ikinci yarışta podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Alex Lowes ve Scott Redding'in ilk turda kaza yaparak yarış dışı kaldığı mücadelede, Ducati pilotu Alvaro Bautista damalı bayrağı ilk sırada geçti ve hafta sonunun üç yarışını da kazandı.

Bir başka Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise yarışta ikinciliği elde etti.

Pilotlar klasmanında şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın 394 puanı bulunuyor. İspanyol pilotu 335 puanla Toprak Razgatlıoğlu, 327 puanla da Jonathan Rea takip ediyor.