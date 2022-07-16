Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu

Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.

Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım." ifadelerini kullandı.

Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.

Can Öncü 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ilk yarışı 5. sırada tamamladı.

Donington Park Pisti'nde düzenlenen sezonun 5. etabında, milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu mücadele etti.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, İngiltere'de hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı 5. sırada geçti. MV Agusta Reparto Corse ekibinin sürücüsü Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 15. oldu.

Müsabakada Ten Kate ekibinin İsviçreli pilotu Dominique Aegerter birinci, Evan Bros takımından İtalyan Lorenzo Baldassarri ikinci, Orelac'ın İtalyan pilotu Raffaele De Rosa ise üçüncü sırayı aldı.

İngiltere'deki ikinci yarış, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.