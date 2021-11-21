Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.
Şampiyonada, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dün yoğun yağış nedeniyle yapılamayan ilk yarış bugün TSİ 06.15'te başladı.Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan ay-yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın bitimine 18 tur kala yarışta ilk defa birinci sıraya yerleşti. Daha sonra zaman zaman yarışta liderliği rakiplerine kaptıran Razgatlıoğlu, bitime 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti.