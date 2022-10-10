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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu WorldSSP Challange şampiyonu oldu
Algareve pistinde yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, 2022 yılı Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan etti.
SPOR 10.10.2022, 12:35
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, WorldSSP Challange şampiyonu oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcular Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında piste çıktı.
Algareve pistinde yapılan yarışlarda MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele eden Sofuoğlu, 2022 yılı Avrupa şampiyonluğunu (WorldSSP Challange) ilan etti.
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