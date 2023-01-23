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Milli güreşçi Taha Akgül'ün hedefi 10. kez Avrupa şampiyonluğu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, "Serbest güreşte tarihte çift haneli rakamlara çıkan kimse olmadı, dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah çift haneli rakamlara çıkıp 10 yapabilirsem çok büyük bir rekor olacak" dedi.

SPOR 23.01.2023, 16:34
Milli güreşçi Taha Akgül'ün hedefi 10. kez Avrupa şampiyonluğu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinde 10. kez Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Taha Akgül, güreşe başladığı ve adını taşıdığı Sivas Demirspor Taha Akgül Güreş Salonu'nda güreşçilere malzeme desteğinde bulundu.

Burada güreşçi çocuklarla bir süre sohbet eden Taha Akgül, çok çalışmalarını ve asla pes etmemelerini tavsiye etti.

Taha, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de Demirspor Kulübünde spora başladığını anımsattı.

O dönem imkanların çok kısıtlı olduğunu aktaran Taha, şimdiki sporcuların çok şanslı olduklarını belirtti.

Genç sporculara eşofman, tişört ve güreş ayakkabısı hediye ettiğini dile getiren Taha, "Kendi bütçemle, kendi desteğimle bir yardımda bulunmak istedim. İnşallah onların güreş hayatına bir nebze olsun katkıda bulunur. Bir nebze olsun onların güreş hayatına moral verir. Çünkü onlar için milli takım tişörtünü giyebilmek çok önemli. İnşallah güzel günlerde kullanırlar." diye konuştu.

"Bu topraklardan gerçekten güreşçiler çıkıyor"

Taha, Anadolu'dan daha çok şampiyonlar çıkması için elinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğini ifade etti.

Genç sporculara nasihatlerde da bulunan Taha, "Bu topraklardan gerçekten güreşçiler çıkıyor, inanın bu 80 sporcunun içerisinden çok büyük yetenekler çıkacaktır. Tarihte bunları göreceğiz, bunları izleyeceğiz. Bunlardan 5-6 yıl sonra inşallah dünya minderlerinde izleyeceğimiz güreşçiler çıkacak. İnşallah sizler de bizler gibi büyük başarılar elde edeceksiniz. Ben bu salondan çıktım, siz de bu salondan çıkıp inşallah dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilirsiniz." şeklinde konuştu.

"Hedefim 10. kez Avrupa şampiyonluğu"

Nisan ayının 15'inde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na yoğun hazırlandığını dile getiren Taha, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız çok iyi devam ediyor, Allah'a şükür sezona iyi şekilde gireceğim. Çok iyi bir ağırlık dönemi geçirdim. Önce Yaşar Doğu Turnuvası, uluslararası bir turnuvamız var. Daha sonra da Zagreb'de Avrupa şampiyonamız var. İnşallah olursa 10 olacak, çift haneli rakamlara çıkacağım. Serbest güreşte tarihte çift haneli rakamlara çıkan kimse olmadı, dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah çift haneli rakamlara çıkıp 10 yapabilirsem çok büyük bir rekor olacak. Benim için çok büyük bir eşik olacak. 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için var gücümle çalışıyorum. İnşallah onu da kazanacağım."

"Zirvede bırakmak istiyorum"

​​Taha, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alıp kariyerini zirvede noktalamak istediğini de söyleyerek, "Şampiyonluğa alışmış sporcular olarak zirvede bırakmak istiyoruz. Benim için 2024 zirve olacak, inşallah orada olimpiyat şampiyonu olacağım." dedi.

En favori rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Taha, bunu Paris'te de başarıp zirvede kariyerini noktalamak istediğini vurguladı.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü ve Demirspor Kulübü Başkanı Atanur Karadağ da desteklerinden dolayı Taha Akgül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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