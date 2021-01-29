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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Kovid-19'u atlattı

Çalhanoğlu, Kovid-19'u yendiğini belirtti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Kovid-19'u atlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını açıkladı.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'u yendiğini belirterek, İngilizce "Geri döndüm" diye yazdı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada da 20. haftada yarın Bologna ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Hakan'a yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Milli futbolcunun, 17 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kendisini hemen karantinaya alan Hakan Çalhanoğlu, 23 Ocak’ta paylaştığı mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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