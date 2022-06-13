Milli futbolcu Altay Bayındır: Bizim için önemli olan bu bayrağa, bu armaya en iyi şekilde hizmet etmek

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Altay Bayındır, "Bizim için sadece önemli olan bu bayrağa, bu armaya hizmet etmek en iyi şekilde." dedi.

SPOR 13.06.2022, 20:27
Milli futbolcu Altay Bayındır: Bizim için önemli olan bu bayrağa, bu armaya en iyi şekilde hizmet etmek

Müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Altay Bayındır, milli takımın kaleci sayısının fazla olmasının ve maçlarda kimin oynayacağının belli olmamasının motivasyonlarını nasıl etkilediği sorusu üzerine, profesyonel oyuncular olduklarını, şans ve görev verildiği zaman ellerinden gelenin en iyisini vermeye çalıştıklarını söyledi.

Büyük bir bayrağın altında çalıştıklarını aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Profesyonel bir şekilde bakıyoruz. Arkadaşlığımız da gayet olması gerektiği gibi saha içinde. Tabii herkesin kendine göre olumlu veya olumsuz fikirleri var. Saygı duymak gerekiyor. Bizim için sadece önemli olan bu bayrağa, bu armaya hizmet etmek en iyi şekilde. Sahaya kim çıkarsa, hocamız kime görev verirse çıkıp elimizden geleni sonuna kadar yapmak yani."

Altay Bayındır, yoğun maç trafiğinin dünyadaki tüm futbolcular tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Zor bir süreç bizim için. Çünkü futbolcunun çalıştığı kadar, antrenman yaptığı kadar, belirli dönemlerde dinlemeye de ihtiyacı var. Bizim için kısa bir dönem oldu. Fakat milli takımdayız sonuç itibarıyla ve burada olmak büyük bir gurur, büyük bir onur, büyük bir şeref. Dolayısıyla profesyonel şekilde işimizi yapacağız. Dinlenmeye de zaman gelecektir evet ama şu an çalışma zamanı. Odaklanmamız gereken şey oynayacağımız maçlar, oynadığımız maçları iyi bir şekilde geçtik. Son maçımızı da sağlıklı bir şekilde oynadıktan sonraki kısa bir tatil sürecimiz olacak. Ondan sonra da sezona başlayacağız inşallah."

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