Milli eskrimci Enver Yıldırım, Tiflis'te bronz madalya kazandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre başarılı pul karşılaşmaları sonrası tablo-32'yi maç yapmadan geçen Enver Yıldırım, tablo-16'da Suudi Arabistan'dan Ahmed Alqudihi'yi 15-4, çeyrek finalde de Gürcü Beka Bazadze'yi 15-12 mağlup etti.

Yarı finalde Polonyalı Krzysztof Kackowski'ye 15-13 yenilen Enver, bronz madalya aldı.

Aynı organizasyonda piste çıkan diğer milli eskrimcilerden Kerem Çağlayan 7'nci, Iryna Shchukla 8'inci, Nisanur Erbil 10'uncu, Adem Doruk Küpeli 26'ncı, Mehmet Emir Uğurlu ise 27. sırada yer aldı.