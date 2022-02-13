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Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar senkronize finallerinde milli sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş yarıştı.

Ay-yıldızlı cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan organizasyonda erkekler senkronize finallerinde milli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu mücadele etti.

Ay-yıldızlı cimnastikçiler Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, senkronize finalinde 49.950 puan toplayarak yarışmayı 4. sırada bitirdi.

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