Milli boksörler Sürmeneli ve Çiftçi 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Batuhan Çiftçi altın madalya kazandı.
SPOR 01.07.2022, 23:07
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.
Rakibini yenen Batuhan, altın madalya kazandı.
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