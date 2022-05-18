Milli boksörler Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli finale yükseldi

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo yarı final maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennamayı, çeyrek finalde ise İngiliz Demie-Jade Resztan'ı geçen milli boksör, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan Ayşe, attığı net yumruklarla ilk raundu 5-0 aldı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin ilk raundu telafi etmek için yaptığı ataklarda verdiği açıkları iyi değerlendirdi ve bu bölümü de 4-1 üstün geçti.

Seyirci desteğiyle rakibinin son anlardaki baskısından iyi çıkan Ayşe Çağırır, son raundu 4-1 kaybetse de maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Ayşe Çağırır: Altın madalya alıp 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum

Milli boksör Ayşe Çağırır, yaptığı açıklamada, sakin bir maç çıkardığını belirterek, "Çok iyi odaklanmıştım. Amacım ringde Ayşe Çağırır'ı değil ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek. Bizi seven, destekleyen, dua eden ve buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınki maçımda altın madalya alıp, bayrağımı göndere çektirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Sıkletinden dolayı ringe ilk kendisinin çıktığını hatırlatan Ayşe, "Ringe ilk çıktığım için bir baskı vardı. Benim maçı almam, tüm takım arkadaşlarımı motive ediyor. Bugün 7'de 7 yapacağız. Türkiye'nin ve Türk kadının gücünü ringde göstereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, bugün yarı finalde 7 milli sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "İlk yarı final maçımızı aldık. Ayşe Çağırır, diğer millilerimizin yolunu açtı ve motivasyon sağladı. İnşallah diğer milli sporcularımız da aynı sevinci yaşatacak." diye konuştu.

Ayşe'nin daha önce çeyrek finallerde elendiğini aktaran Daştan, "Ayşe kendini yeni buldu. Yıllardır çeyrek finale gelip kaybettiği anlar oldu. Artık bundan sonra önü açıldı. Hedefimiz şampiyonluk. Ekip halinde bir aile ortamı içinde bu işi başardık. Bundan sonra daha güzel madalyalar ülkemize kazandıracağız. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları." şeklinde görüş belirtti.

Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam, çeyrek finalde de Filipinli Aira Cordero Villegas'ı eleyen Buse Naz, yarı finalde İspanyol Fernandez ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta 4-1 önde olmasına rağmen hakemin verdiği ceza puanı nedeniyle 1-0 kaybetti. İkinci rauntta rakibinin uzağında kalan ve isabetli yumruklar vuran 25 yaşındaki milli boksör, bu bölümü net bir şekilde 5-0 aldı.

Seyirci desteğiyle iyi performansını sürdüren Buse Naz, üçüncü raundu 5-0, maçı da 4-0 kazandı.

Buse Naz, 48 kiloda finale çıkan Ayşe Çağırır'dan sonra bu şampiyonada adını finale yazdıran ikinci milli boksör oldu.

Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.

Çakıroğlu: Umarım 20 Mayıs'ta altın madalyayı boynumuza takacağız

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde yarı final maçında İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşan ve 4-0'lık galibiyet elde eden olimpiyat ikincisi Buse Naz, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren milli boksör, "En başından beri 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2 derken bugün 1 maç kaldı. Altın madalyayı istiyoruz. Sevinmek için erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Atmosferin verdiği heyecan var. Ülkemizde dövüştüğümüz için farklı bir heyecan oluyor. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Umarım 20 Mayıs'ta altın madalyayı boynumuza takacağız." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olan Buse Naz, İstanbul'da seyircisi önüne çıkmanın farkından bahsederek, "Olimpiyat atmosferi solumuş biri olarak bugün burada daha heyecanlıydım. Seyirci faktörü çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Etkilenmemeye çalışsak da bizi etkiliyor. Umarım altın madalya aldığımızda hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.