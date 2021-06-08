Milli boksör Busenaz Sürmeneli Fransa'da altın madalya kazandı

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.
08 Haziran 2021 Salı 20:52
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.