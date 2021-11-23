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Miguel Crespo: Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldum

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri derbide Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo, "Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli oldum." dedi.

Miguel Crespo: Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldum

Portekizli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmekten duydukları mutluluğu dile getiren Miguel Crespo, "Maçtan önce Mesut Özil, gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray'a gol atmak gerektiğini söylemişti. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum. Galatasaray'a gol atarak gerçek bir Fenerbahçeli oldum. Fenerbahçe'yi kalpten çok seviyorum. Şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Derbide iyi mücadele ettiklerini belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Gerçekten zor bir maçtı. Çok iyi hazırlanmıştık. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Kulüpteki herkes çok mutlu. Bu derbide gol atmanın önemini maçtan önce biliyordum. Luiz Gustavo bu maçın ve gol atmanın önemini bana anlatmıştı. Golden daha çok galip geldiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo'nun attığı gol dolayısıyla kendisini Twitter'da tebrik etmesiyle ilgili görüşlerini aktaran Portekizli oyuncu, "Kendisi çok büyük bir futbolcu. Efsane bir futbolcudan böyle büyük bir övgü almak benim için çok önemli. Kendisinin bu mesajı atması da bu maçın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray müsabakasının ardından sarı-lacivertli taraftarların Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takımı karşılaşmasıyla ilgili Crespo, "Taraftarların sevgisini gördüm. Çok büyük kalabalık vardı. Bu, ne kadar büyük bir taraftara sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu yolda onların desteği bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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